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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
PKK'ya ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi - HAKURK

PKK'ya ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi - HAKURK

- PKK'ya ait 3 girişli bir mağaranın görüntüleriPKK'ya ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda, bir mağarada terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiANKARA (AA) - Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait bir mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde Pençe Harekatı sürüyor.Harekat kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait 3 girişli bir mağarada pek çok silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bild Gesi Terör Örgütü 

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