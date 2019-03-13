Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
PKK’ya ait sığınaklar böyle imha edildi

PKK’ya ait sığınaklar böyle imha edildi

Mühimmatların imha edilmesi

Uzunlu Bellek Gübre Amonyum Nitrat Terör Örgütü 

-Genel detay
-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda biri üç odalı, biri de 300 metre uzunluğunda olmak üzere 4 sığınık ve barınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı’nca, Siirt'in Eruh ilçesi Şeyh Ömer Dağı kırsalı Jandarma sorumluluk alanında ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel 2019-13 operasyonu icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 4,5 kilogram C4 patlayıcı, bir adet anti tank roketatar mühimmatı, bir adet anti personel roketatar mühimmatı, 3 adet sevk roketatar sevk fişeği, bir adet EYP şırınga düzeneği, 10 kilogram amonyum nitrat gübre 2 adet 10’lu pil bloğu, bir adet akü, 2 adet flaş bellek, 10 litre mazot, 5 adet büyük tüp, bir adet küçük tüp, 26 adet büyük pil, bir adet radyo, bir adet video oynatıcı, bir adet şemsiye 2 kutu silah bakım yağı, çok sayıda yaşam ve sağlık malzemeleri ile örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Bulunan malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler imha edilmiştir" denildi.
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı