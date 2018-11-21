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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
PKK'ya ait 3 sığınak imha edildi - DİYARBAKIR

PKK'ya ait 3 sığınak imha edildi - DİYARBAKIR

- Sığınaklardan detaylar Diyarbakır 'da PKK'ya ait 3 sığınak imha edildi - Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda biri 6, diğerleri 3'er odalı sığınaklarda ilaç, örgütsel doküman ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 sığınak bulundu.Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Kulp ilçesinde dün saat 06.30’dan itibaren Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Salih Hayırsöz - 11 Özel Birlik Operasyonu"nun aynı gün saat 18.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı bildirildi.
Operasyonda kış üslenmesi amacıyla teröristlerce kullanılan banyo ve tuvaleti bulunan 200 metrekare büyüklüğünde 6 odalı sığınak, 3 odalı mutfağı bulunan 132 metrekare büyüklüğünde sığınak ile 3 odalı 60 metrekare büyüklüğündeki sığınağın kullanılamaz hale getirildiği belirtilen açıklamada, sığınaklarda ele geçirilen malzemelere ilişkin şu bilgiler yer aldı:"4'lü blok halinde 48 pil, 250 kalem pil, 11 büyük tüp, 3 küçük tüp, 300 kilogram sıvı yağ, 750 kilogram bulgur, 750 kilogram un, 500 kilogram pirinç, 750 kilogram makarna, 250 kilogram salça, 200 kilogram kırmızı mercimek, 400 kilogram toz şeker, 75 kilogram peynir, 50 kilogram bal, 50 kilogram tuz, 100 hazır çorba, 35 kuru maya, 50 konserve, 10 kavanoz baharat, 10 uyku tulumu, 50 battaniye, 30 kar elbisesi, 30 eldiven, 10 panço, 5 mont, 30 çift mekap ayakkabı, 4 jelikan bidon, 300 metre halat, büyük boy testere, 2 el feneri, akü takviye kablosu, 100 metre elektrik kablosu, su hortumu, 2 branda, 2 metre uzunluğunda tahta merdiven, 500 çivi, 300 metre inşaat teli, 5 kazma, 5 kürek, 5 testere, 50 çuval, 4 soba borusu, elektrikli ocak, tüplü ekmek sacı, 3 düdüklü tencere, 50 su bardağı, 100 tabak, 5 tencere, 5 tepsi, 10 çaydanlık, 2 oklava, merdane, 5 litre silah bakım yağı, 16 serum seti, 20 not defteri, çok sayıda muhtelif ilaç ve örgütsel doküman."Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemelerin muhafaza altına alındığı, diğer malzemelerin ise yerinde imha edildiği ifade edilen açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların artan bir azim ve kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

Uzunlu Elektrik Kablosu Düdüklü Tencere Terör Örgütü Teröristler 

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