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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
PKK'ya ait 19 sığınak imha edildi - DİYARBAKIR İzle

PKK'ya ait 19 sığınak imha edildi - DİYARBAKIR İzle

- Operasyon ve aramalardan detaylar - Ele geçirilen malzemeden detaylar Diyarbakır 'da PKK'ya ait 19 sığınak imha edildi - Dicle ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda birinin girişine el yapımı patlayıcı tuzaklanmış 19 sığınak ortaya çıkarıldı - Operasyonda 50 kilogramlık amonyum nitrat ile hazırlanmış 12 el yapımı patlayıcı düzeneği bulunduDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Dicle ilçesinde terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik operasyonda 19 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Dicle'nin dağlık ve kırsal alanda terör örgütü PKK'ya yönelik 28 Şubat'ta başlatılan "Bayrak - 116 Şehit Jandarma Ender Fatih Yılmaz - 02 Operasyonu" gece saatlerinde tamamlandı.Operasyonda, Kurşunlu Mahallesi sınırları içerisindeki Görüse Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerce kullanılan girişi ve içerisi el yapımı patlayıcı ile tuzaklanmış 19 sığınak bulundu.Sığınaklar ile arazide kaya blokları arasında 50 kilogramlık amonyum nitrat ile hazırlanmış 12 el yapımı patlayıcı düzeneği, 23 tüp, 4'lü pil bloğu, 10 kalem pil, akü, 100 metre kablo ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.El yapımı patlayıcı ile sığınaklar imha edildi

Gesi Amonyum Nitrat Terör Örgütü Teröristler 

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