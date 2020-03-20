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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
PKK tarafından kızı kaçırılan Maide T, Alman Meclisi önünde eylem yaptı - BERLİN

PKK tarafından kızı kaçırılan Maide T, Alman Meclisi önünde eylem yaptı - BERLİN

- PKK tarafından kızı kaçırılan Maide T ile röportajPKK tarafından kızı kaçırılan Maide T, Alman Meclisi önünde eylem yaptıBERLİN (AA) - Almanya'da PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, Federal Meclis (Bundestag) önünde eylem yaparak destek istedi.Maide T, üzerinde kızı Nilüfer'in (20) fotoğrafı bulunan tişört giyerek Federal Meclis önüne geldi.Kızının kendisine geri verilmesini isteyen Maide T'nin eylemine, Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Çiftçi, Cumhuriyet Kadınlar Derneği Başkanı Serap Mamati, Vatan Partisi Berlin Öncü Kadın Derneği Temsilcisi Gülseren Küçükkale de destek verdi.Burada gazetecilere açıklamada bulunan Maide T, sesini Alman siyasilere duyurmak amacıyla meclis önüne geldiğini belirtti.
Kasım ayından bu yana kızının evine dönmesi için her türlü çabayı sarf ettiğini anlatan acılı anne kızına kavuşana kadar eylemine devam edeceğini aktardı.Terör örgütü tarafından kaçırılan kızına gözyaşlarıyla seslenen Maide T, ''Kızım en son giydiğin elbiseleri kokun gitmesin diye torbaya koyup sakladım. Hep koklayabileyim diye. Artık kokun bile yok. Seni çok özlüyorum. Lütfen bana daha fazla acı çektirme. Sana yalvarıyorum nerdeysen çık gel evine. Ben dayanamıyorum artık.'' dedi.
Maide T, terör örgütü tarafından kaçırılan kızına kavuşabilmek için Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'den yardım istedi.

Dera Ülser Meyra Terör Örgütü 

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