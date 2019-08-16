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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
PKK sempatizanları adliyede İzle

PKK sempatizanları adliyede İzle

Şahısların adliyeye sevk edilmesi

( BURSA ) BURSA

Sosyal Medya Savcılık Sorgusu Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü İstihbarat 


- Bursa'da Terörle Mücadele ve istihbarat ekiplerince gözaltına alınan PKK sempatizanları emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Bursa merkez ilçeleri ile Gürsu ve İnegöl'de çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan operasyonda M.K, M.A, E.A, B.G, M.Ş.N, H.U, C.Z. ve S.A. isimli 8 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahısların savcılık sorgusu devam ediyor.
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