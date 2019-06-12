-araçtan inen teröristlerin ekinleri ateşe vermesi

-bir evden çekilen görüntüler

-NOT: Dün ekinlerin yanan hali haber olarak geçildi. Alev ve yükselen duman görüntüleri mevcut. Cep telefonu görüntüsü ise urfaftp’ye atıldı



( TEL ABYAD ) - (Özel) PKK/PYD terör örgütünün halkın ekinlerini yakma anı görüntülendi- Teröristlerin hain oyunu kamerada TEL ABYAD



- PKK/PYD terör örgütü üyelerinin Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin sınırında bulunan Suriye’nin Telabyad kentinde halkın ekinlerini ateşe vermesi cep telefonuyla görüntülendi. Suriye’nin Telabyad kentini kontrolü altında tutan PKK/PYD terör örgütü halka zulmetmek için her yolu deniyor. Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin sınırında bulunan Suriye’nin Telabyad kentinde halktan haraç alıp mallarına el koyan örgüt, son olarak halkın hasat zamanı gelen ekinlerini yakmaya başladı.

Cep telefonu kamerasıyla çekilen bir görüntü, terör örgütünün halka nasıl zulmettiğini en açık şekilde kanıtlıyor. PYD terör örgütünün bez parçasını taşıyan bir araçtan inen 2 terörist, ekinlerin yol kenarındaki çalılıkları ateşe veriyor. Yanmaya başlayan çalılıkların alevleri ise kısa sürede yanı başındaki ekinlere sıçrıyor. Teröristlerin ilk önce yol kenarındaki çalılıkları yakarak yangının yoldan geçen birileri tarafından atılan sigara izmaritinin kaynaklandığı süsü vermeye çalıştıkları iddia edildi. Terör örgütünün ekinleri yakıp halkı aç bırakarak kendisine mahkum etmeye çalıştığı belirtildi.

