PKK/PYD Terör örgütü sınırdaki bez parçalarını indirdi

- Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Tel Abyad kentinin kontrolünü elinde tutan PKK/PYD terör örgütü, sınır hattına yakın bölgelerdeki bez parçalarını indirmeye sökmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın sınırda güvenlik koridoru oluşturacağız açıklamalarının ardından, sınırda hareketlilik yaşanmaya başlandı. Sınırın sıfır noktasındaki Suriye'nin Tel Abyad kentinde PKK/PYD terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, örgüt tarafından sökülmeye başlandı. MD-Şİ
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