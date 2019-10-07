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07 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- PKK/PYD terör örgütü kontrol noktalarından çekildi

- PKK/PYD terör örgütü kontrol noktalarından çekildi

Şanlıurfa

Terör Örgütü Teröristler Kışla Trol 

-PYD Terör Örgütü Kontrol Noktalarından Çekildi
-PKK/YPG kontrol noktalarını terk etme detayları
-Genel detaylar

( RASULAYN ) RASULAYN

- Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin Suriye sınırında bulunan terör örgütü PYD/YPG’nin kontrolündeki Rasulayn kentinde ABD askerlerinin çekilmesi nedeniyle PKK/YPG kontrol noktalarını terk etti. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmenin ardından ABD'li güçlerin Suriye'den çekilmeye başladıklarını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Doğusu'na yapılacak operasyon için emir bekliyor. PKK/YPG kontrolündeki Rasulayn’da daha önce giriş çıkışlar PKK/YPG tarafından kontrol altında tutulurken örgüt üyesi teröristlerin kontrol noktalarını başlattıkları gözlemlendi. (UK-SD-
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