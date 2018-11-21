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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
PKK propagandası yaptıkları öne sürülen işçiler serbest kaldı

PKK propagandası yaptıkları öne sürülen işçiler serbest kaldı

Adliyeye getirilişi

Propaganda Arbede Irak Dayak 

-Adliye detay
-ARŞİV
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( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kırşehir'in Kaman ilçesinde çalışan ve PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla bir gurup genç dayak atılan işçiler serbest kaldı. Kırşehir'e Diyarbakırdan geldikleri iddia edilen inşat işçileri B.Ö., R.Ö., ve S.Ö., ilçe Emniyetinde alınan ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Sabah saatlerinde adli mercilere sevk edilen işçiler, ifadelerinin ardından adli merciler tarafından serbest bırakıldı. B.Ö., R.Ö. ve S.Ö. gezmek için çalıştıkları yerden Kaman ilçesine gelmiş ve iddiaya göre, ilçe meydanında sözde Kürdistan yazılı bayrak olan tişört giyen gençlerle ilçede karşılaştıkları bir gurup genç arasında arbede yaşanmıştı. (VA-EÖ-
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