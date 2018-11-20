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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
PKK propagandası yaptıkları iddia edilen işçilere meydan dayağı

PKK propagandası yaptıkları iddia edilen işçilere meydan dayağı

inşaat işçilerinin dayak yediği yerden detay

Meydan Dayağı Propaganda Terör Örgütü İnşaat İşçileri Grup Genç 

-karakol detay
-ilçe genel görüntü
-şahısların fotoğrafı

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kırşehir'in Kaman ilçesinde çalışan inşaat işçilerine PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla bir grup genç dayak attı. Alınan bilgiye göre, inşaatta çalışan ve Diyarbakır'dan geldikleri bilgisine ulaşılan B.Ö., R.Ö. ve S.Ö. gezmek için Kaman ilçesine gitti. İddiaya göre, ilçe meydanında sözde Kürdistan yazılı bayrak olan tişört giyen gençlerle ilçede karşılaştıkları bir grup genç arasında arbede yaşandı. Sözlü yaşanan arbedenin kavgaya dönüştüğü olayda B.Ö. (18), R.Ö. (20) ile S.Ö (17) 'terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin müdahalesi olayın büyümesine engel olurken ifadeleri alınan inşaat işçileri adli mercilere sevk edilecek.
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