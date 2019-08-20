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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
PKK operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

PKK operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

Zanlıların emniyetten çıkartılması

Propaganda Sosyal Paylaşım Şafak Vakti Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-Zanlıların adliyeye alınması
-Arşiv Görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana'nın Ceyhan ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişi adliyeye sevk edildi. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçede bölücü silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; sosyal paylaşım sitelerinde silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmaları ve suç unsurları elde edilmesi amacıyla dün şafak vakti operasyon yaptı. Eş zamanlı olarak polis 5 zanlıyı yakalamak için 5 adrese girdi. Yapılan aramalarda 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait cep telefonlarına ve 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ile tüfeğe ait 16 adet dolu kartuş ele geçirildi. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği tarafından sorgulanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
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