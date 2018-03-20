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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
PKK operasyonunda FETÖ elebaşının kitabı bulundu - ANTALYA

PKK operasyonunda FETÖ elebaşının kitabı bulundu - ANTALYA

- Şüpheliler hastaneye götürülmesi - Şüpheliler emniyete getirilişiPKK operasyonunda FETÖ elebaşının kitabı bulundu - Antalya 'da düzenlenen terör örgütü operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı - Aramalarda FETÖ elebaşı Gülen'e ait kitaplar ele geçirildiANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde düzenlenen terör örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Zeytin Dalı Harekatı aleyhine propaganda ile terör örgütü PKK/KCK/YPG mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen gruba yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar, ruhsatsız silah, fişek, av tüfeği, çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Uyuşturucu Ruhsatsız Silah Propaganda Terör Örgütü Yardım ve Yataklık 

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