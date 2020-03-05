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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
PKK'nın Suriyeli oyununu polis bozdu

PKK'nın Suriyeli oyununu polis bozdu

ARŞİV-

( ADANA )- Suriye'nin İdlib kentinde 36 askerin şehit edilmesinin ardından bölücü terör örgütü PKK'nın Adana'daki sempatizanlarına 'şehitlere destek görünümlü yürüyüşler yapıp bu sırada Suriyelilere saldırarak iç karışılık çıkartma' talimatı üzerine harekete geçtiği öne sürülen 7 zanlı yakalandı ADANA

Akalan Harekete Geç Korsan Gösteri Şafak Vakti Terör Örgütü 


- Suriye'nin İdlib kentinde 36 askerin şehit edilmesinin ardından bölücü terör örgütü PKK'nın Adana'daki sempatizanlarına şehitlere destek görünümlü yürüyüşler yapıp bu sırada Suriyelilere saldırarak iç karışılık çıkartma talimatı üzerine harekete geçtiği öne sürülen 7 zanlı yakalandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü PKK'nın Suriye'nin İdlib kentinde 36 askerin şehit edilmesinin ardından bölücü terör örgütü PKK'nın Adana'daki sempatizanlarına şehitlere destek görünümlü yürüyüşler yapıp bu sırada Suriyelilere saldırarak iç karışıklık çıkartma talimatı verdiğini saptaması üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehitler defnedildikten sonra özellikle bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının yaşadığı ve daha önce sık sık PKK adına korsan gösterilerin yapıldığı Çukurova Caddesinde şehitlere destek yürüyüşünü mercek altına aldı. Yürüyüş sırasında Suriyelilerin iş yerlerine ve araçlarına zarar vermeye çalışılınca polis hemen olaya müdahale edip yürüyüşü sonlandırdı. Daha sonrada Suriyelilerin yoğunlukta yaşadığı Mirzaçelebi, Doğankent mahallelerinde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ayrıca bölücü terör örgütünün şehitler üzerinden iç karışıklık çıkartın talimatı üzerine 8 zanlının harekete geçtiğini halkın arasına karışarak vatandaşları Suriyelilere karşı kışkırttığını saptadı. Polis bu zanlıları yakalamak için bugün şafak vakti eş zamanlı 8 adrese baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 7 zanlı yakalandı. Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. Vatandaşların PKK'nın oyununa gelmemesi, PKK'nın ülkede iç karışıklık çıkartarak birlik ve beraberliğin bozulmasına neden olmaya çalıştığı belirtildi.
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