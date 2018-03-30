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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
PKK'nın Sincar'daki varlığı - MUSUL

PKK'nın Sincar'daki varlığı - MUSUL

Irak bayrağı ve terör örgütüne ait bez parçalarının yan yanda olmasıTerör örgütüne ait bez parçaların köyün stratejik tepelerinde asılı olmasıMUSUL (AA) - Irak'ta Kerkük merkezli yayın yapan Türkmeneli televizyonu, terör örgütü PKK'nın Sincar'ın Hanesur köyündeki varlığını görüntüledi.Türkmeneli, Sincar'ın kuzeybatısında yer alan Sinun kasabasına bağlı Hanesur köyüne girip, PKK'nın 3 yıldan uzun bir süredir elinde tuttuğu köydeki üsler ve kontrol noktalarını çekti.Suriye sınırından yaklaşık 8 kilometre mesafede yer alan köydeki kayıtlarda, PKK'ya bağlı ve Ezidilerden meydana gelen Şengal Savunma Birlikleri (YBŞ) ve Şengal Kadın Birlikleri (YJŞ) paçavralarının asılı olduğu görülüyor.Herhangi bir yaşam belirtisi ve sivil varlığının kaydedilmediği Hanesur köyünün, terör örgütü DEAŞ ile girilen çatışmalarda büyük yıkıma uğradığı gözler önüne seriliyor.

Strateji Televizyon Çatışma Terör Örgütü Trol 

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