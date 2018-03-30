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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
PKK'nın Sincar'daki varlığı devam ediyor - MUSUL

PKK'nın Sincar'daki varlığı devam ediyor - MUSUL

- Sincar ilçesi - Bazı binalara asılan terör örgütüne ait paçavralar - Daha önce PKK ve YBŞ tarafından eğitim üssü olarak kullanılan binanın duvarına yazılmış örgüte ait sloganlar - PKK'ya bağlı YBŞ militanları silahlarıyla birlikte kamufle olmuş şekilde Sincar'da beklemeye devam ediyorMUSUL (AA) - Irak'ta terör örgütü PKK'ya bağlı Şengal Savunma Birlikleri (YBŞ) Musul 'un Sincar ilçesinde kamufle olmuş şekilde beklemeye devam ediyor.Sincar ilçe merkezindeki AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, az sayıdaki Irak ordusu ve federal polis gücü merkezde kontrolü sağlamış görünüyor. Bununla birlikte PKK'ya bağlı YBŞ militanları da silahlarıyla birlikte kamufle olmuş şekilde ilçedeki varlıklarını devam ettiriyor.İlçe merkezinde ve ilçeye girilen kontrol noktalarında şu an sadece Irak asker ve polisi bulunuyor. PKK'ya bağlı YBŞ'liler ise ilçedeki evlerde silahlarıyla birlikte kamufle olmuş bir şekilde bekliyor.İlçe merkezinde daha önce asılı olan YBŞ'ye ait bez parçaları ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri de indirilmiş ancak, ilçenin etrafındaki bazı binalarda hala bu paçavralar mevcut. - "PKK'lı teröristler silahlarıyla birlikte bekliyor"AA muhabirine konuşan ve güvenlik kaygısıyla isminin açıklanmasını istemeyen bir Sincar sakini, PKK ve YBŞ militanlarının ilçeyi terk etmeyerek Sincar'daki evlerde silahlarıyla birlikte beklediklerini ve istedikleri zaman yeniden toplanma kabiliyetine sahip olduklarını söyledi.

İlçe merkezindeki binalarda daha önce YBŞ ve onlara destek veren PKK'lıların yer aldığını ancak, Türkiye’nin açıklamalarının ardından geçen hafta bu binaların boşaltıldığını ifade eden Sincar sakini, ilçe merkezinin etrafındaki bazı boş binalarda YBŞ pez parçaları ile Irak bayraklarının hala yan yana olduğunu aktardı.Bunun yanı sıra, ilçe girişi ve çıkışındaki tüm kontrol noktalarında daha önce örgüte ait bez parçalarıyla terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterlerinin yer aldığını dile getiren Sincar sakini, şu anda sadece Irak bayraklarının asılı olduğunu aktardı.AA muhabirinin İlçe merkezine girilen noktalardan çektiği görüntülerde de daha önce PKK ve YBŞ tarafından eğitim üssü olarak kullanılan bir binanın duvarının üzerinde bulunan örgüte ait sloganların silinmediği görülüyor.Bir başka görüntüde ise örgüte ait bez parçasıyla Irak bayrağının yan yana asılı olduğu, bu binaların da şu an terk edilmiş durumda olduğu görülüyor. - İlçedeki kamu binaları kullanılamaz haldeGüvenlik nedeniyle 16 Ekim 2017'den bu yana Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok kentinde ikamet eden Sincar Kaymakamı Mehma Halil, ilçedeki birçok kamu binasının yaklaşık 3 yıl önce terör örgütü DEAŞ ile girilen çatışmada yerle bir olduğunu hatırlatarak, kaymakamlık binası başta olmak üzere birçok binanın kullanılamaz halde olduğunu söyledi.

Ellerinde PKK'nın kesin olarak Sincar'dan çekildiğine dair net bilgiler mevcut olup olmadığı sorusuna ise Halil, "PKK'nın kentten tamamen çekilip çekilmediğinden emin olmak için girişimlerimiz devam ediyor." cevabını verdi.Sincar'daki Peşmerge Komutanlarından Kasım Şeşo önceki gün yaptığı açıklamada "PKK'ya bağlı silahlı gruplar, farklı isimler altında Şengal'de (Sincar) varlık göstermeye devam ediyor, Haşdi Şabi ile dayanışma içerisindeler." demişti. - YBŞ ne zaman kuruldu?Terör örgütü PKK, 3 Ağustos 2014'te DEAŞ'ın ani bir şekilde Sincar'daki Ezidilere saldırmasını bahane ederek, Suriye'nin kuzeyi ve Kandil'den gelip, bölgede konuşlanmaya başlamıştı.Örgüt, bölgede varlık gösterdiği süre boyunca Ezidi kız ve erkekleri silah altına alıp, Sincar ve çevresinde üsler ve kontrol noktaları kurmaya başlamıştı.PKK, bölgede yerel bir silahlı grup adında varlık göstermek için YBŞ'yi kurmuştu.

Çatışma Kaymakamlık Kamu Binası Terör Örgütü Teröristler 

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