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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
PKK'nın kış üslenmesinde ele geçirilenler böyle imha edildi

PKK'nın kış üslenmesinde ele geçirilenler böyle imha edildi

Mühimmat ve yaşam malzemesinin imha edilmesi

Güvenlik Güçleri Tıbbi Malzeme Gesi Terör Örgütü 

-Mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirilmesi
-ele geçirilenlerin fotoğrafları

( SİİRT )- PKK’nın kış üslenmesine yönelik operasyon devam ediyor SİİRT

- Siirt’in Eruh ilçesi kırsalında zorlu kış şartlarına rağmen terör örgütü PKK’nın kış üslenmesine yönelik operasyonlarına devam eden güvenlik güçleri, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi. Siirt Valiliği'nden yapılan açıklama, İl Jandarma Komutanlığınca, Eruh İlçe Jandarma Komutanlıkları sorumluluk alanında “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cengiz Yaman Operasyonu” icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon kapsamında Payamlı köyü kırsalı Şeyhömer (Mişare) Dağı bölgesinde terör örgütü PKK tarafından kullanılan sığınak ve barınaklarda 13 adet kaşık, 3 çaydanlık, 2 tencere, 8 bardak, 5 kilogram zeytin, 2 balta, EYP yapımında kullanılan 7 adet pil bloğu, bir radyo, bir traş makinesi, 20 milimetre sera naylonu, bir kilogram çay, bir sırt çantası, yarım kilo tütün, bir kazma, 11 adet ilaç ve çok sayıda muhtelif yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyanlar haricindeki malzemeler yerinde imha edilmiş olup, sığınak ve barınaklar kullanılmaz hale getirildi” denildi.
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