PKK'nın katlettiği canlar unutulmadı - BATMAN

- Seki köyü - Şehitlik - Şehit edilen bebek mezarları - Abide - Nöbet tutan asker - Vali Hulusi Şahin'in gelmesi - Kuran - ı Kerim okunması ve dua edilmesi - Vali Hulusi Şahin'in konuşması - 7 şehit babası Ahmet Gök'ün konuşması - Vali Hulusi Şahin'in şehit yakınlarıyla sohbet etmesi - Vali Hulusi Şahin'in 10 kişinin şehit edildiği evleri ziyareti - DetaylarPKK'nın katlettiği canlar unutulmadı - Batman Valisi Hulusi Şahin, 1992 yılında terör örgütü mensuplarınca Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde şehit edilen 10 kişi için yaptırılan şehitliği ziyaret etti, dua okundu - Vali Şahin: - "Terör hedefine ulaşamadı. Şehit ettiler ama bizler bir ölüp, bin diriliyoruz ve daha güçlü geliyoruz" - Katliamda 2 aylık bebeğinin de aralarında bulunduğu 7 şehit veren Ahmet Gök: - "Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın. Allah devletimize güç versin; milletimize, bayrağımıza zeval vermesin"BATMAN (AA) - Batman 'ın Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde 1992 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu yaşamını yitiren, aralarında 2 aylık bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu 10 kişi unutulmadı. Batman Valisi Hulusi Şahin, beraberinde Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın ile terörün katlettiği iki aylık Ayşe ve Haşim Gök, 3 yaşındaki Emrullah Gök, 6 yaşındaki Gülbahar Tunç, 7 yaşındaki Sultan ve Erdal Gök, 11 yaşındaki Abdurrahman Gök, Hamdiye Gök, Behcet Tunç ve Latife Oğuz için Valilikçe yaptırılan şehitliği ziyaret etti.Şehitler için Kur'an - ı Kerim okunan, dua edilen ziyarette konuşan Vali Şahin, aradan geçen 27 yıla rağmen acının hala taze olduğunu söyledi.
PKK terör örgütünün bebek, çocuk, kadın, erkek ayırımı yapmadan 10 kişiyi yataklarında uyurken diri diri yakarak şehit ettiğini ifade eden Şahin, katliamda Ahmet Gök'ün iki aylık, henüz ismi konulmamış bebeğine de şehit edildikten sonra Ayşe isminin verildiğini aktardı."Ayşe eğer yaşasaydı bugün genç bir kız olacak, belki de evlenecek, çocukları olacaktı. Bu çocuklarımızın hayatını ellerinden aldılar. Hiçbir kabahatleri yoktu, kundakta uyuyorlardı. Kadınlar da evlerinde yatıyorlardı. Onlara bu hayatı çok gördüler." diyen Şahin, terörün tek hedefinin sindirip, korkutup kendine alan açmak olduğunu dile getirdi.Şahin, terörün asla hedefine ulaşamayacağına işaret ederek "Terör hedefine ulaşamadı. Şehit ettiler ama bizler bir ölüp, bin diriliyoruz ve daha güçlü geliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak." diye konuştu. Katliamda 2 aylık bebeğinin de aralarında bulunduğu 7 şehit veren Ahmet Gök, teröristlerin o gece köyün etrafını sardığını söyledi.
Köyde çatışmanın yaklaşık 2,5 saat sürdüğünü anlatan Gök, "Evimin yandığı bilgisi gelince eve gittim. Yakıcı madde ve roketatarla saldırmışlardı evime. Bu şehitler gecenin o saatinde uykuda, yataklarında, yanarak can verdiler. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın. Allah devletimize güç versin; milletimize, bayrağımıza zeval vermesin." şeklinde konuştu. Vali Şahin ve beraberindekiler, daha sonra saldırının gerçekleştiği evleri ziyaret etti.
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