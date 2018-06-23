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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- PKK’nın Kandil’de Boş Bırakılan Kontrol Noktası Görüntülendi Haberi

- PKK’nın Kandil’de Boş Bırakılan Kontrol Noktası Görüntülendi Haberi

Cep telefonuyla çekilen görüntü

( ERBİL ) - PKK’nın Kandil’de boş bırakılan kontrol noktası görüntülendi ERBİL

İhlas Sınır Ötesi Terör Örgütü Kontrol Noktası Irak 


- Kuzey Irak’ta PKK’ya yönelik operasyonlar sürerken Kandil’deki kontrol noktaları ve terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterinin bulunduğu bölge İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi. İHA ve SİHA’larının yanı sıra F16 bombardımanından korunmaya çalışan örgüt üyelerinin kontrol noktalarını boş bıraktığı görüldü.
PKK’ya yönelik 10 Mart’ta Kuzey Irak’ta başlatılan operasyonlar tüm hızıyla sürerken sınır ötesinde belirlenen noktalar vurulmaya devam ediyor. 4 aylık süreçte yüzlerce terörist etkisiz hale getirilirken, örgütün kalbi Kandil’deki bir kontrol noktasını İhlas Haber Ajansı görüntüledi. PKK’nın kontrol noktası boş bırakıldı Kaydedilen görüntülerde Kandil’in merkezine çıkan yol üzerindeki PKK’nın kontrol noktasının boş olduğu görüldü.
Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin İHA ve SİHA’larının yanı sıra F16 bombardımanından kaçmaya çalışan örgüt üyelerinin kontrol noktalarını boş bıraktığı ve mobil olarak devriye gezdiği öğrenildi. Kontrol noktasının hemen yanında bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın dağa kazınmış posteri de dikkat çekti.
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