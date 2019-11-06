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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon - ANKARA

PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon - ANKARA

- PKK'nın kadın yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin emniyete getirilmesiPKK'nın kadın yapılanmasına operasyon - Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındıANKARA (AA) - Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 9 şüpheli yakalandı.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında bazı kişilerin terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasında (TJA) faaliyet gösterdiği belirlendi.Bunun üzerine sabah erken saatlerde TEM ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

Akalan Muhabir Terör Örgütü 

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