PKK'nın 'ilaç tedarikçisi' şebekeye 'dur yolcu' operasyonu - ANKARA Haberi
PKK'nın "ilaç tedarikçisi" şebekeye "dur yolcu" operasyonu - ANKARA - Ekiplerin eczane ve depolarda yaptığı aramalarda ele geçirdiği ilaç ve tıbbi malzemePKK'nın "ilaç tedarikçisi" şebekeye "dur yolcu" operasyonu - Ankara 'da Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunun ilaç ihtiyacını karşılayan şebeke üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 25'e yükseldiANKARA (AA) - Başkentte, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunun ilaç ihtiyacını karşıladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen "dur yolcu" adı verilen operasyonda gözaltı sayısı 25'e yükseldi.Hasta olmayan kişilere pahalı kanser ilacı yazılması ya da hastalara ihtiyacından fazla ilaç reçete edilmesi yoluyla yurt dışına ilaç gönderildiğine ilişkin ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin dün başlattıkları operasyonda gözaltı sayısı 25 oldu.Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.Eczane ve depolarda yapılan aramalarda ele geçirilen 10 bin kutu ilaç ve tıbbi malzeme de Ankara Emniyet Müdürlüğünde sergilendi. - İlaçları PKK'nın dağ kadrosuna gönderiyorlarmışCumhuriyet savcısının talimatı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüphelileri 6 ay teknik ve fiziki takibe alan Mali Şube ekipleri, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunun ilaç ihtiyacını karşılayan şebeke üyelerine dün sabah saatlerinde operasyon düzenlemişti.Önceden belirlenen ev ve iş yerlerine sabah saatlerinde baskın düzenlenerek, aralarında 6 eczane, iki ecza deposu sahibi ile bir polis ve bir özel güvenlik görevlisinin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.Öte yandan, ekiplerin çalışması sonucu e - reçete sisteminde hastanın yazılan ilaç adedini görememesini fırsat bilen şebeke içinde yer alan eczacı kalfalarının, hastane önlerinde irtibat kurdukları hastaların, yardımcı olmak bahanesiyle kimlik bilgilerini aldıkları, daha sonra bu hastaların bilgisi dışında e - reçete üzerinden pahalı ilaçları ihtiyaçtan fazla sayıda yazdırdıkları ve ilaç kutularından sadece birini hastaya verdikleri, fazla kutuların ise şebekeye aktarıldığı ortaya çıkarılmıştı.