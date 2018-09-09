PKK’nın hain planı istihbarata takıldı... Eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı



- Şırnak’ta yapılan istihbari çalışmalar çerçevesinde, terör örgütü PKK’nın şehir yapılanmasının yeniden harekete geçirilmeye çalışıldığı tespit edildi. Bunun üzerine kent merkezi ile Cizre ve Silopi ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Şırnak’ta gerçekleştirilen istihbari çalışmalar çerçevesinde, terör örgütü PKK’nın şehir yapılanması Sivil Savunma Birlikleri’nin (YPS), kent merkezi ile Cizre ve Silopi ilçelerinde yeniden harekete geçirilmeye çalışıldığı belirlendi. Bunun üzerine sabah saatlerinde Şırnak merkez ile Cizre ve Silopi ilçelerinde, daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyona ilişkin Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğünce, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Şırnak merkezli, Cizre ve Silopi ilçelerinde örgütün şehir yapılanması YPS’yi organize ederek, tekrardan harekete geçirmeye çalıştığının tespit edildiği belirtildi. Bunun üzerine bugün 05.00’da tespit edilen hedef şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğine dikkat çekilen açıklamada, 23 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada, şahısların evlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar, cep telefonu, sim kart ve hafıza kartı gibi dijital materyaller ile örgütsel dokümanlar ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğine de işaret edilerek, silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.

