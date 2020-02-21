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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
PKK'nın gençlik yapılanması mensubu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi Haberi

PKK'nın gençlik yapılanması mensubu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi Haberi

Zırhlı polis aracından görüntü

Polis Aracı Cezaevleri Terör Örgütü Saldırı Hazırlığı Açlık Grevi 

-Polislerden görüntü
-Şahısların otobüsle adliyeye getirilmeleri
-Şahısların otobüsten indirilmeleri
-Adliyeye girdirilmeleri
-Adliyeden görüntü
-arşiv görüntüler

( MERSİN )- Mersin'de PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan DGH üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan biri kadın 13 şüpheli adliyeye sevk edildi- Şüphelilerin terör örgütü elebaşının yakalanma günü olan 15 Şubat öncesi eylem ve saldırı hazırlığında oldukları tespit edildi MERSİN

- Mersin'de PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan biri kadın 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin terör örgütü elebaşının yakalanma günü olan 15 Şubat öncesi eylem ve saldırı hazırlığında oldukları tespit edildi.Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda terör örgütünün sözde gençlik yapılanması olan DGH içinde faaliyet yürüten şahıslara yönelik çalışma yapan ekipler, 13 şüpheliyi belirledi.Şahısların muhtelif tarihlerde örgütsel toplantı yaptıkları, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan örgüt mensuplarına sahip çıkmak amacıyla mektup gönderdikleri, örgüt mensuplarının ailelerine örgüt talimatları doğrultusunda sahip çıktıkları, DGH'nın faaliyetlerinin legal olduğu izlenimi vermek amacıyla HDP Gençlik Meclisleri ilanını yaptıkları ve örgüt elebaşı için yapılan açlık grevi eylemine destek vermek amacıyla örgütsel faaliyetler yürüttükleri belirlendi. Ayrıca şüphelilerin terör örgütü elebaşısının yakalanma günü olan 15 Şubat öncesi eylem ve saldırı hazırlığında oldukları tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyen ekipler, R.D., F.S., M.Y.K., R.T., M.B., S.Ş., M.K., A.E., B.T. ile yaşı 18'den küçük Ö.Ş., S.A., H.T. ve V.Ç.'yi gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise birçok örgütsel içerikli ve toplatma kararı bulunan kitap ve dijital malzemeler ele geçirildi.Emniyetteki ifadelerinin ardından biri kadın 13 kişi, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
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