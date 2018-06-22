PKK'nın finans kaynağı sigara kaçakçılığına son 2 yılda büyük darbe

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( İSTANBUL )- Terör örgütünün en önemli finans kaynakları arasında yer alan sigara kaçakçılığına yönelik 2016 ila 2018 yılları arasında düzenlenen operasyonda milyonlarca paket sigara ele geçirildi- Toplam 3 bin 133 kaçakçının işlem gördüğü operasyonların ardından kaçakçılık rotasını değiştiren örgütün, burada da güvenlik güçlerinin sıkı takibi ile karşı karşıya kaldı İSTANBUL



- Bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın en önemli finans kaynakları arasında yer alan sigara kaçakçılığına yönelik son iki yılda düzenlenen operasyonda milyonlarca paket sigara ele geçirildi. Toplam 3 bin 133 kaçakçının işlem gördüğü operasyonların ardından kaçakçılık rotasını değiştiren örgütün, burada da güvenlik güçlerinin sıkı takibi ile karşı karşıya kaldı. Terör örgütü PKK ile kırsalda ve şehirlerde mücadeleye devam eden güvenlik güçleri, aynı zamanda örgütün önemli gelir kaynağını da engellemeye yönelik çalışmalar yürütüyor. Buna göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 15 Temmuz 2016'dan günümüze kadar 673 operasyon düzenlendi.

Güvenlik güçlerinin sigara kaçakçılarına yönelik operasyonlarında 2016’da 846, 2017 yılında bin 229, 2018’in ilk 6 ayında bin 58 kaçakçı yakalanırken, bu baskınlarda toplam 3 bin 133 kişiye ‘tütün ve alkol kaçakçılığından işlem yapıldı. İstanbul Emniyetince, 2016'dan bu yana yürütülen operasyonlarda tonlarca kaçak sigara ele geçirilirken, 2018’in ilk 6 ayında ise 1 milyon 266 bin 813 paket kaçak sigara ele geçirildi. Daha önce kaçak önce sigaraların büyük kısmının karayolu üzerinden Irak, Suriye ve İran'dan yurda sokulduğu ve Van, Mardin ile Şanlıurfa gibi illerden ülke çapına yayıldığı kaydedilirken, yapılan operasyonlar neticesinde örgütün bu rotayı değiştirdiği tespit edildi. Önceki yıllarda terör örgütünün Irak ve İran topraklarında oluşturduğu sözde gümrük noktalarında kaçakçılardan ‘vergi’ adı altında haraç aldığı belirtilirken, değişen kaçakçılık rotasında hava ve deniz yolunun kullanıldığı, bu kapsamda da emniyet güçlerince operasyonların yönünün bu tarafa çevrildiği görüldü.

Sigara kaçakçılığı, bölücü terör örgütünün en önemli para kaynaklarından biri olarak gösteriliyor. Kaçakçılıkla mücadelenin önemine dikkat çeken güvenlik uzmanları, sigara kaçakçılığıyla mücadele konusunun, uyuşturucuyla mücadele kadar önemli olduğuna vurgu yapıyor.

