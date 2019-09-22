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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
PKK'nın cephaneliği tam isabetle vuruldu - SİİRT

PKK'nın cephaneliği tam isabetle vuruldu - SİİRT

- PKK'ya ait cephaneliğin vurulduğu anPKK'nın cephaneliği tam isabetle vuruldu - Siirt İl Jandarma Komutanlığınca Pervari ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait cephaneliğin vurulduğu anlar görüntülendi - Harekata katılan jetlerden alınan görüntülerde, hedefin tam isabetle vurulduğu görüldüANKARA (AA) - Siirt 'te İl Jandarma Komutanlığınca Siirt 'in Pervari ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca Pervari ilçesi Herekol Dağı Bölgesi'ne operasyon düzenlendi.
Operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait cephaneliğin vurulduğu anlar, görüntülere yansıdı. Harekata katılan uçaklardan alınan görüntülerde hedeflerin tam isabetle vurulduğu görüldü.
Operasyonda eylem hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, terör örgütüne ait cephanelik de imha edilmişti.

Cephane Muhabir Gesi Cephanelik Terör Örgütü 

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