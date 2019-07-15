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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
PKK'nın bombası ile yaralanan 4 yaşındaki Nutelda da hayatını kaybetti

PKK'nın bombası ile yaralanan 4 yaşındaki Nutelda da hayatını kaybetti

arşiv görüntüler

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

Jandarma Terör Örgütü Teröristler Helikopter Yaralı Çocuk 


- Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından araziye döşenen EYP'nin patlaması sonucu ölen kardeşinin yanında yaralanan 4 yaşındaki Nutelda'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Bilgeç köyü kırsalında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, yaylada gezintiye çıkan kardeşler 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nutelda Güloğlu, teröristlerin araziye yerleştirdiği EYP'nin üzerine bastı. Kardeşlerin bastığı EYP, infilak etti. Patlama sonucu çocuklardan Ayaz olay yerinde hayatını kaybetti, 4 yaşındaki Nutelda ise ağır yaralandı. Bölgeye sevk edilen jandarmaya ait helikopterle yaralı çocuk ve ailesi olay yerinden alınarak Elazığ'a getirildi.
Helikopterden alınan yaralı çocuk ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Nutelda'da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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