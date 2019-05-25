PKK'lı teröristlerin toprağa gömdüğü silahlar bulundu - SİİRT

- Operasyondan detay - Silahların bulunmasıPKK'lı teröristlerin toprağa gömdüğü silahlar bulundu - Siirt 'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildiSİİRT (AA) - Siirt 'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü silah ve mühimmat bulundu.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesine bağlı Payamlı köyü kırsalındaki Şeyh Ömer Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Kurt Kapanı Operasyonu" gerçekleştirildi. Operasyonda, toprağa gömülü 2 kalaşnikof tüfek ile bunlara ait 4 şarjör ve 636 fişek ele geçirildi.Silah ve mühimmatlar, Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla muhafaza altına alındı.
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