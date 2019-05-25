Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
PKK'lı teröristlerin toprağa gömdüğü silahlar bulundu - SİİRT

PKK'lı teröristlerin toprağa gömdüğü silahlar bulundu - SİİRT

- Operasyondan detay - Silahların bulunmasıPKK'lı teröristlerin toprağa gömdüğü silahlar bulundu - Siirt 'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildiSİİRT (AA) - Siirt 'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü silah ve mühimmat bulundu.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesine bağlı Payamlı köyü kırsalındaki Şeyh Ömer Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Kurt Kapanı Operasyonu" gerçekleştirildi.
Operasyonda, toprağa gömülü 2 kalaşnikof tüfek ile bunlara ait 4 şarjör ve 636 fişek ele geçirildi.Silah ve mühimmatlar, Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla muhafaza altına alındı.

Gesi Terör Örgütü Teröristler Kalaşnikof 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı