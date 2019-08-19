PKK'lı teröristlerin saldırısında yaşamını yitiren genç, toprağa verildi - HAKKARİ
- Cenaze namazının kılınması - Türk bayrağına sarılı tabutun omuzlar üzerinde taşınması - Vatandaşların Bölücü Terör örgütü lehine sloganları - Cenazenin Asri mezarlığına defnedilmesiPKK'lı teröristlerin saldırısında yaşamını yitiren genç, toprağa verildi - Hakkari 'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının sivil aracın geçişi esnasında infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 26 yaşındaki Sezer Sönmez'in cenazesi defnedildi - Cenazenin taşınması ve defin esnasında vatandaşlar, tekbir getirip, "kahrolsun PKK", "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attıHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında yaşamını yitiren 26 yaşındaki Sezer Sönmez'in cenazesi toprağa verildi. İlçenin Çatalca Mahallesi'nde PKK'lı teröristlerce yola döşenen patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Sönmez'in cenazesi, Hakkari 'deki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.Sönmez'in Türk bayrağına sarılı tabutu Cumhuriyet Caddesi'ndeki Ulu Cami'ye getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Sönmez'in cenazesi, vatandaşların tekbir getirip, "kahrolsun PKK" ve "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları eşliğinde omuzlarda taşınarak kent merkezindeki asri mezarlığında dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine, Kaymakam Muhammet Fuat Türkman, Emniyet Müdürü Murat Evren, Belediye Başkanı Tahir Saklı, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, askeri yetkililer, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
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