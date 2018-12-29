Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
PKK'lı teröristlere yönelik operasyon - Ele geçirilen patlayıcılar imha edildi - BİTLİS

PKK'lı teröristlere yönelik operasyon - Ele geçirilen patlayıcılar imha edildi - BİTLİS

- Bitlis 'te 160 kilogram patlayıcı bulundu - PKK'lı teröristlere yönelik operasyon - El yapımı patlayıcının imha edilmesi Bitlis 'te 160 kilogram patlayıcı bulundu - PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda toprağa gömülü halde bulunan 160 kilogram el yapımı patlayıcı ile 40 litre mazot, güvenlik güçlerince imha edildiBİTLİS (AA) - Bitlis 'te, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü halde 160 kilogram el yapımı patlayıcı ile 40 litre mazot bulundu.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla Bitlis Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında icra edilen temas araması faaliyetinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen toprağa gömülü vaziyette 40 litrelik 4 bidon içinde 160 kilogram el yapımı patlayıcı ile 20 litrelik 2 bidonda 40 litre mazot ele geçirildi.Patlayıcılar ile mazot, güvenlik güçlerince imha edildi.Güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Güvenlik Güçleri Yazılı Açıklama Terör Örgütü Teröristler 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı