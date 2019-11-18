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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
PKK'lı teröristlere ait drone ele geçirildi - SİİRT

PKK'lı teröristlere ait drone ele geçirildi - SİİRT

- Helikopterden görüntü - Operasyona giden askerler - Sığınağın içi ve askerin sığınağa girişi - Ele geçirilen drone ve yaşam malzemeleri görüntüsü Siirt 'te PKK'lı teröristlere ait drone ele geçirildi - Eruh ilçesinde gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran operasyonda ortaya çıkarılan 4 sığınakta drone ile çok sayıda mühimmat bulunduSİİRT (AA) - Siirt 'in Eruh ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik operasyonda 4 sığınakta drone ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yassıdağ (Ciraf) bölgesinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 13 - 15 Kasım'da "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran Operasyonu" gerçekleştirildi.
Operasyonda barınma alanı olarak tespit edilen 4 sığınakta yapılan aramada, drone, telsiz, bas - konuş aparatı, güneş paneli, 2 kilogram amonyum nitrat, 54 metre patlayıcı yapımında kullanılan kablo, 19 tüp ile çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.Sığınaklar kontrolü şekilde imha edildi.

Gesi Amonyum Nitrat Terör Örgütü Teröristler Trol 

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