PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi İzle



- Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin ve bir doçka uçaksavar silahının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK’lı bölücü terörist ve bir doçka uçaksavar silahı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

