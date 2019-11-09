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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
PKK/KCK-YPG/PYD operasyonunda 4 tutuklama - KAYSERİ

PKK/KCK-YPG/PYD operasyonunda 4 tutuklama - KAYSERİ

- PKK/KCK - YPG/PYD operasyonu - Polis ekiplerinin operasyon için binadan ayrılışı - Operasyon anı - Zanlıların emniyete getirilişi Kayseri 'de PKK/KCK - YPG/PYD operasyonunda 4 tutuklama - Tutuklananlardan 2'sinin, 2018 seçimlerinde HDP'nin Kayseri milletvekili adayı olduğu belirlendiKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de terör örgütü PKK/KCK - YPG/PYD'ye yönelik operasyonda, 2018 genel seçimlerinde HDP'den Kayseri milletvekili adayı olan 2 kişi ile parti meclisinin 2 üyesi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından, terör örgütü PKK/KCK - YPG/PYD'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi çalışmaları kapsamında, örgüt mensupları ve yakınlarıyla irtibat sağladıkları, bu kişilere yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen, HDP Kayseri İl Başkanlığında yönetici ve parti meclis üyesi görevlerinde aktif olarak bulunan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2018 genel seçimlerinde HDP'nin Kayseri milletvekili adayı olan Zenun O. ve Niyazi Y. ile HDP parti meclisi üyeleri Aziz Ö. ve İzzet A, yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Zanlılardan Zenun O, Niyazi Y. ve Aziz Ö'nün daha önce de terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alınıp, haklarında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Meclis Üyesi Parti Meclisi Genel Seçimler Terör Örgütü Yardım ve Yataklık 

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