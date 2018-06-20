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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
PKK/KCK'ya yönelik operasyon - GAZİANTEP

PKK/KCK'ya yönelik operasyon - GAZİANTEP

- Operasyondan görüntüler Gaziantep 'te PKK/KCK'ya yönelik operasyon - Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne yönelik kentte eylem düzenleyeceği öne sürülen 12 şüpheli yakalandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Olay Yeri İnceleme şubeleri ile bomba imha uzmanlarının katılımıyla kent merkezi ile Nizip ve Nurdağı ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İnsansız hava aracı destekli operasyonda, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine yönelik örgüt adına provakatif eylemlerde bulunacağı değerlendirilen ve sosyal medya hesapları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yaptığı, terör örgütünün propagandasını yaparak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına ve Devlet Büyüklerine hakaret ettiği tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramada, 4 yasak yayın, terör örgütünü simgeleyen malzemeler ile çok sayıda dijital materyallere el konuldu.

Sosyal Medya Bomba İmha Uzmanları Yazılı Açıklama Terör Örgütü İstihbarat 

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