Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
PKK/KCK terör örgütü üyesi 8 kişi tutuklandı

PKK/KCK terör örgütü üyesi 8 kişi tutuklandı

arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Adli Kontrol Akalan Korsan Gösteri Terör Örgütü Molotof Kokteyli 


- PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 19 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlarda yakalanan 8 kişi tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütü adına molotof kokteyli korsan gösteri yapan, araç yakma ve benzeri eylemlere katılan 19 şüpheli tespit edildi. Polis ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, haklarında iletişim tedbiri uygulanan ve görüşmelerinde suç unsuru görüşme tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Arnavutköy, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçeleri ile Mardin'de 22 Aralık'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarda 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet otomatik tüfek, tüfeğe ait 25 adet fişek, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. 25 Aralık'ta adli makamlara sevk edilen 12 şahıstan 4’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 8 şahıs ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı