Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
PKK/KCK şüphelisi kadın havalimanında yakalandı - İZMİR

PKK/KCK şüphelisi kadın havalimanında yakalandı - İZMİR

- Terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet gösterdiği iddia edilen kadının havaaalanından çıkarılışıPKK/KCK şüphelisi kadın havalimanında yakalandı - Avusturya'da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet gösterdiği iddia edilen kadın, Adnan Menderes Havalimanı'nda MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalandıİZMİR (AA) - Avusturya'da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü ve derneklerinde yönetici olduğu ileri sürülen şüpheli, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalandı.Alınan bilgiye göre, MİT İzmir Bölge Başkanlığı, terör örgütü PKK/KCK'nın Avusturya'daki dernekleri içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ileri sürülen D.Ç'nin, İzmir 'den Avusturya'ya yolculuk etmek için Adnan Menderes Havalimanı'na gideceğini tespit etti.Bunun üzerine havalimanı çevresinde önlem alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlı kadını düzenlenen operasyonla yakaladı.Gözaltına alınan D.Ç, sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Konuya ilişkin tahkikatın çok yünlü devam ettiği bildirildi.

Polis Tahkikat Akalan Terör Örgütü Trol 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı