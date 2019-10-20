PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu - KAYSERİ

- Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü - Gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 zanlı adliyeye sevk edildi Kayseri 'deki PKK/KCK - PYD/YPG operasyonu - Gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 zanlı adliyeye sevk edildiKAYSERİ (AA) - Suriye'de YPG/PYD terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri iddiasıyla Kayseri 'de gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 zanlı adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, PKK/KCK - PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaları kapsamında gözaltına alınan Suriye uyruklu Ahmet E, İbrahim V, Halid A. ve Sabiha M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Suriye'de örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen zanlılar, Kayseri 'de 17 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım