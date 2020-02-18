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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
PKK/KCK operasyonunda gözaltı alınan 9 şüpheli adliyede - KOCAELİ İzle

PKK/KCK operasyonunda gözaltı alınan 9 şüpheli adliyede - KOCAELİ İzle

- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi - Adliyeden detay görüntülerKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin, HDP Kocaeli İl Başkanlığı üyesi oldukları öğrenildi.

Terör Örgütü 

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