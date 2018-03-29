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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
PKK/KCK operasyonu - KOCAELİ Haberi

PKK/KCK operasyonu - KOCAELİ Haberi

- Şüphelilerin polis tarafından adliyeye getirilmesi ve adliyeden genel görüntüler Kocaeli 'deki PKK/KCK operasyonu - Terör örgütüne eleman temin ettikleri ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişi adliyeye getirildiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, silahlı terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı kişileri ortaya çıkarmak amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, "örgüte eleman temin ettikleri ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Eski HDP Dilovası İlçe Başkanı K.O'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler G.C, Y.M, C.A.K, F.A, Ş.D, Ş.Y, Ö.K, F.B, İ.R.K ve Z.E. sağlık kontrolünden geçirilerek Kocaeli Adliyesi'ne götürüldü.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 20 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 14 şüpheliden 9'u gözaltına alınmıştı.Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, 4 av tüfeği, bu tüfeklere ait fişekler, 1 kuru sıkı tabanca, 9 milimetre çapında 4 fişek, PKK/KCK'nin amaç ve faaliyetleri doğrultusunda yazılmış kitap, dergi ile dijital materyaller, sarı, kırmızı, yeşil renkte örgülü bezler ve poşular ele geçirilmişti.Şüphelilerden İ.R.K ve Z.E. çalışmalar kapsamında daha sonra yakalanmıştı.Firari 3 kişiyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Sosyal Medya Yakalama Kararı Örgüt Propagandası Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

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