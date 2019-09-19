PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı - İZMİR İzle

- Zanlıların sağlık kontrolünden geçirilmesi İzmir 'de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltıİZMİR (AA) - İzmir 'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında önceden belirlenen adreslere baskın yaptı.Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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