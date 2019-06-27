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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı - ŞIRNAK

PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı - ŞIRNAK

- Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyondan detay görüntüler Şırnak 'ta PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltıŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ın Cizre ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve özel harekat polislerince, Yafes Mahallesi'nde bazı adreslere operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, PKK/KCK ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis Akalan Terör Örgütü Özel Harekat Polisleri 

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