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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'PKK işgal ettiği IKBY topraklarını Türkiye'ye saldırmak için üs olarak kullanıyor' - ERBİL

'PKK işgal ettiği IKBY topraklarını Türkiye'ye saldırmak için üs olarak kullanıyor' - ERBİL

"PKK işgal ettiği IKBY topraklarını Türkiye'ye saldırmak için üs olarak kullanıyor" - ERBİL - IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani basın açıklamasıERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'nın IKBY'de işgal ettiği bölgeleri Türkiye'ye saldırmak için bir üs olarak kullandığını belirtti.
Barzani, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası, gazetecilere, Irak'ta yeni hükümet kabinesinin kurulması, Erbil - Ankara arasındaki ilişkiler ile terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Irak'ta yeni koalisyon hükümetinin kurulması için 12 Mayıs tarihinde yapılan genel seçim sonuçlarının resmi bir şekilde ilan edilmesini ve mahkeme tarafından onaylanmasını beklediklerini belirten Barzani, Bağdat'ta siyasi partilerle koalisyon görüşmelerine başlayacaklarını ifade etti.

Siyasi Partiler Siyasi Parti Basın Açıklaması Hükümet Terör Örgütü 

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