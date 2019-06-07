PKK inleri böyle imha edildi



- Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK’nın inlerinden iki tanesinin imha görüntüsünü paylaştı. Bakanlık sosyal medya hesabında, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK’nın inlerinden iki tanesinin imha görüntüsüne yer verdi.

