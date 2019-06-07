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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
PKK inleri böyle imha edildi

PKK inleri böyle imha edildi

İmha görüntüsü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

Sosyal Medya Gesi Terör Örgütü 


- Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK’nın inlerinden iki tanesinin imha görüntüsünü paylaştı. Bakanlık sosyal medya hesabında, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK’nın inlerinden iki tanesinin imha görüntüsüne yer verdi.
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