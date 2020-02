PKK’dan kaçarak teslim olan genç kız, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti

-Ailelerin alkış çalması

Hakkari'in Şemdinli ilçesinde 5 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan ve 9 ay önce ailesinin çabaları sonucunda PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan F.A., HDP Diyarbakır il binası önünde 157 gündür evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret ederek, eylemlerinden asla vazgeçmemelerini ve örgütün can çekiştiğini söyledi.



Hakkari’in Şemdinli ilçesinde 5 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan ve 9 ay önce ailesinin çabaları sonucunda PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan F.A., beraberindeki Hakkari Şehit Aileleri Dernek Başkanı İbrahim Adıyaman ile birlikte HDP Diyarbakır il binası önünde 157 gündür evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Ziyarette, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile evlat nöbetinde olan annelerin ellerini tek tek öperek ailelerin direnişlerine destek verdi. “Ben bunu açıkça söyleyebilirim ki şuanda herkes geri gelmek istiyor” Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan F.A., oturma eylemi sonrası örgütte çözülmeler yaşandığı belirterek, “Bizim orada gördüğüm acılar çok büyük bir acıdır. Şuan ki dönem çok uzun bir dönem değil ve rahat bir dönem değil dağdakiler için. Çünkü kırsaldaki olan savaşa karşı hiç kimse dayanamıyor. Ben bunu açıkça söyleyebilir ki şuanda herkes geri gelmek istiyor ve örgüt can çekişiyor” dedi.

“Herkes gelip şuanda annesi ile bir olmasını istiyorum” Dağdakilere çağrıda bulunan F.A., “Buradan söylüyorum; bakın şuanda herkesin annesinin yanındayım ve şuanda dağda bu silahı kaldıran herkese de sesleniyorum. Bunu annenize yaşatmayın ve anneniz hiçbir zaman ve hiçbir zaman bunu hak etmedi. Size karşı her ne kadar acı çekmiş ve zor bir süreç geçirmişse de lütfen bu umudu annenize verin. Herkes gelip şuanda annesi ile bir olmasını istiyorum. Ben şuanda anne ve babamla ne kadar mutluysam Bu annelerinde aynı sevinci ve aynı mutluluğunu istiyorum” diye konuştu.

Hakkari Şehit Aileleri Dernek Başkanı İbrahim Adıyaman da, Hakkari’den evlat nöbetindeki aileleri destek amacıyla ziyaret etmek için geldiklerini belirterek, “Annelerimizi destek vermek amacıyla geldik. Yaklaşık 5 yıl önce bir kardeşimiz kandırılarak örgüte katılmıştı. Oda yaklaşık 9 ay önce örgütten kaçarak ailesinin sesini duyup güvenlik güçlerimize teslim oldu. Kendisi şuanda anne ve babasının yanında şuanda da destek amacı ile kendisi ile birlikte burada bulunan annelerimizin ziyaretine geldik. İnşallah dağdaki çocuklar annelerinin sesini duyar ve annelerine kavuşurlar” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından F.A., ailelerle tek tek konuşurken, ailelerde çocuklarını görüp görmediğini kendisine sordu. Bir süre ailelerle görüşen F.A., daha sonra ailelerin alkışları ile bölgeden ayrıldı.



