PKK bağlantılı matbaaya yapılan operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

-Özel harekat polislerinin baskın yapılan matbaaya girmeleri

-Matbaa makineleri, yasaklı yayınlar ve gözaltına alınan şüpheliler

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( İSTANBUL )- Bölücü terör örgütü ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında kapatılan Özgür Gündem’in yerine faaliyet gösteren Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ile Azadiye Welat matbaasına yapılan baskın polis kamerasına yansıdı İSTANBUL



- Terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında kapatılan Özgür Gündem’in yerine faaliyet gösteren Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ile Azadiye Welat matbaasına yapılan baskın polis kamerasına yansıdı. Örgütle bağlantılı oldukları gerekçesi ile İstanbul ve Diyarbakır’da yakalanan 22 kişiden 20’sinin tutuklandığı operasyon görüntülerinde, matbaa makineleri, yasaklı yayınlar ve el konulan bilgisayarlar ile gözaltına alınan şüpheliler yer alıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle yürütülen bir soruşturma kapsamında, kapatılan Özgür Gündem’in yerine faaliyet gösteren Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ile Azadiye Welat matbaasına geçtiğimiz günlerde operasyon yapmış, yapılan baskında 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. 22 şüpheliden 20’si, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından, “Silahlı terör örgütü üyeliği" ve “Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Terör örgütü ile bağlantılı olduğu gerekçesi ile kapatılan Özgür Gündem’in yerine faaliyet gösteren Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ile Azadiye Welat matbaasına yapılan baskının görüntüleri ortaya çıktı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, matbaa makineleri, yasaklı yayınlar, polisin el koyduğu bilgisayarlar ve gözaltına alınan şüpheliler yer alıyor.

