Pizzaya tükürme davası sonuçlandı...Tükürüğün cezası 4 bin TL

-güvenlik kamera görüntüleri

-kuryenin pizzaya tükürmesi

-Mağdur şahıs Hüseyin Alyüz'den detay



( ESKİŞEHİR )- Eskişehir’de pizzaya tükürme sebebiyle açılan tazminat davasında karar verildi- Mahkeme, manevi tazminat talebini 'kısmen kabul’ ederek şirket ve personeline toplamda 4 bin lira para cezası verdi- Davacı Hüseyin Alyüz’ün Avukatı Kemal Sayılır;- “Kararın kesinleşmesinden sonra, gıda terörü yaşatanları caydırıcı bir hale gelecektir” ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de, bir kuryenin müşteriye götürmüş olduğu pizzaya tükürmesi sonucu açılan tazminat davası sonuçlandı. Eskişehir Tüketici Mahkemesi'nde görülen tazminat davasının son duruşmasında taraflar ve avukatları hazır bulundu. Mahkemede pizzasına tükürülen ve davacı olan Hüseyin Alyüz haklı bularak, ‘dava taleplerini pizza bedelinin iadesi yönünden kabul, manevi tazminat talebi yönünden ise kısmen kabul’ ederek şirketin ve dönemin şirket personeli Burak S.’nin oluşan zarardan birlikte sorumlu olduklarına karar vererek toplamda 4 bin lira para cezası verdi. “Kararın kesinleşmesinden sonra, gıda terörü yaşatanları caydırıcı bir hale gelecektir” Davacı Hüseyin Alyüz’ün avukatı Kemal Sayılır, karar sonrası yaptığı açıklamada, yüce Türk yargısı müvekkilinin haklılığını ortaya çıkardığını söyleyerek, “Burada tazminat talep miktarımızın kısmen kabul edilmiş olması kesinlikle bir kayıp değildir. Esasında verilen bu karar, hazır gıda tüketen tüketicilerin sipariş özgürlüğüne ve güvenlerine saldırı neticesinde oluşan zararı gidermeye yönelik emsal bir karardır. Elbette ki bu karar istinaf mahkemesince incelenme yolu açık olan bir karardır. Ancak kararın kesinleşmesinden sonra, potansiyel gıda terörü yaşatanları caydırıcı bir hale gelecektir. Ayrıca bu konuda derdest ceza davalarımız da bulunmakta ve akıbetleri tarafımızca yakinen takip edilmektedir” ifadelerini kullandı.

