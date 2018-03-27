Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Pizzaya tüküren kurye güvenlik kamerasında

Pizzaya tüküren kurye güvenlik kamerasında

Kuryenin pizzaya pislik yapması güvenlik kamera görüntüleri

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

Kamera Güvenlik Kamerası Cep Telefonu 


- Eskişehir’de bir müşterisine götürdüğü pizzaya apartman içinde tüküren ve bunu telefonuna kaydeden kurye anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Eskişehir’de pizza servisi yapan bir kurye, servise gittiği apartmanın içine girdikten sonra pizza kutusunu açarak tükürdü. Pizzaya tükürdüğü anları cep telefonu ile kaydeden kurye, güvenlik kameralarını fark etmedi. Pizzaya tükürme anlarını cep telefonu ile çeken kurye ardından pizzayı müşteriye pizzasını teslim etti. Yaşananlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Daha sonra görüntüleri izleyen apartman sakinleri kuryeden şikayetçi oldu. Olayla ilgili yasal işlemin sürdüğü öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Şoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 YaralıŞoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 Yaralı
Nevruz'u Kana BulayacaklardıNevruz'u Kana Bulayacaklardı
Manisa'da Şehir Merkezinde Korkutan DakikalarManisa'da Şehir Merkezinde Korkutan Dakikalar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı