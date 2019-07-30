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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Piyasaya sahte para süren 2 kişi yakalandı Haberi

Piyasaya sahte para süren 2 kişi yakalandı Haberi

Ele geçirilen paralardan görüntü

( NİĞDE ) NİĞDE

Akalan Dolar 


- Niğde'de 6 bin 150 lira sahte para ve bir dolar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "parada sahtecilik" ihbarı üzerine fiziki takibe aldığı aracı, Altunhisar ilçesinde durdurdu. Ekipler, araçta yaptığı aramada, 29 adet 50, 47 adet ise 100 liralık sahte banknot ele geçirdi, ayrıca aramalarda bir dolar da bulundu. Alışveriş yaparak sahte paraları ellerinden çıkarmaya çalıştıkları tespit edilen Y.A. ve O.F, gözaltına alındı. (YE-AÖ-
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