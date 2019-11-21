Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Piyasaya gerçeği aratmayan sahte dolar süren şüpheli yakalandı İzle

Piyasaya gerçeği aratmayan sahte dolar süren şüpheli yakalandı İzle

Adliyeden detay görüntüler

Alışveriş Jandarma Akalan Kamera Alışveriş Merkezi 

-Şüphelinin adliyeye sevkinden görüntü

( ANTALYA )- Alanya'da 9 ayrı AVM'ye sahte dolar sürdü ANTALYA

- Antalya'nın Alanya ilçesinde 9 ayrı alışveriş merkezinden toplam bin 500 sahte Amerikan doları ile alışveriş yaptığı tespit edilen Irak uyruklu şüpheli jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin adresinde ise 100'lük 20 adet sahte dolar ele geçirildi.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Mahmutlar Jandarma Karakolu ekipleri piyasaya sahte para süren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarda farklı tarihlerde Mahmutlar, Kestel ve Oba mahallelerindeki 9 ayrı AVM’den toplam bin 500 sahte Amerikan doları ile alışveriş yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, iş yerindeki güvenlik kameralarının inceleyerek yaptıkları teknik ve fizik takip sonrası piyasaya sahte para süren şüphelinin Irak uyruklu Haydar Ali J. A. (50) olduğunu tespit etti. Tespit üzerine jandarma dün akşam saatlerinde Haydar Ali J. A.’nın Mahmutlar Mahallesi’ndeki adresine baskın düzenledi.
Baskında Iraklı Haydar Ali J. A. gözaltına alınırken, evinde yapılan aramalarda ise 100'lük toplam 2 bin sahte Amerikan doları el geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı