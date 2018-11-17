Piyasa değeri 700 bin TL değerinde eroin ele geçirdi

-EROİNİN ÇIKARILMASI

-ELE GEÇİRİLENLERİN FOTOĞRAFLARI



( SAKARYA ) SAKARYA



- Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda piyasa değeri 700 bin TL olan eroin ele geçirdi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına karşı yaptıkları kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Operasyon kapsamında ekipler, F.T., (34) isimli şahsın idaresindeki tırı durdurdu. Tır içinde yapılan aramada 75 paket sarılı halde piyasa değeri 700 bin TL olan 39 kilogram 490 gram uyuşturucu eroin ile 500 Euro ve 970 TL ele geçirdi. Sürücü 34 yaşındaki F.T., polis ekiplerince gözaltına alındı.

