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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Piyasa değeri 35 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi İzle

Piyasa değeri 35 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi İzle

Polis araçlarının adliyeye gelmesi

Uyuşturucu Bonzai Uyuşturucu Madde Trol 

-Uyuşturucu satıcılarının adliyeye götürülmesi
-Adliyeden detay
-Detaylar
-Ele geçirilen uyuşturucuların fotoğrafı

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri İstanbul'dan kente uyuşturucu getirdikleri tespit edilen 3 kişi önceki gün düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise piyasa değeri 35 bin TL olan 107 gram bonzai ve 5 gram toz esrar ele geçirildi. Emniyette sorguları tamamlanan 3 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. İstanbul'dan Zonguldak'a bonzai uyuşturucu getiren ve getirdikleri uyuşturucuyu merkez ve Kozlu ilçesinde sattıkları ihbarını alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 3 şüpheliyi takibe aldı. Otobüsten indikten sonra yapılan operasyonla gözaltına alınan Ç.N., İ.G. ve S.Ç. emniyete götürüldü. Şüphelilerin üzerinden piyasa değeri 35 bin TL olan 107 gram bonzai ve 5 gram toz esrar ele geçirildi. Emniyette İşlemleri tamamlanan Ç.N., İ.G. ve S.Ç. sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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