Piyasa değeri 35 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi İzle

-Uyuşturucu satıcılarının adliyeye götürülmesi

-Adliyeden detay

-Detaylar

-Ele geçirilen uyuşturucuların fotoğrafı



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri İstanbul'dan kente uyuşturucu getirdikleri tespit edilen 3 kişi önceki gün düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise piyasa değeri 35 bin TL olan 107 gram bonzai ve 5 gram toz esrar ele geçirildi. Emniyette sorguları tamamlanan 3 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. İstanbul'dan Zonguldak'a bonzai uyuşturucu getiren ve getirdikleri uyuşturucuyu merkez ve Kozlu ilçesinde sattıkları ihbarını alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 3 şüpheliyi takibe aldı. Otobüsten indikten sonra yapılan operasyonla gözaltına alınan Ç.N., İ.G. ve S.Ç. emniyete götürüldü. Şüphelilerin üzerinden piyasa değeri 35 bin TL olan 107 gram bonzai ve 5 gram toz esrar ele geçirildi. Emniyette İşlemleri tamamlanan Ç.N., İ.G. ve S.Ç. sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

